Ким Кардашьян заподозрили в рекламе криптомошенников

Американская знаменитость Ким Кардашьян прорекламировала в своем Instagram с 200 миллионами подписчиков малоизвестную криптовалюту Ethereum max. Британский регулятор заподозрил, что звезда подвергла инвесторов риску, так как токены могли создать мошенники, сообщает Business Insider.

Председатель управления финансового надзора Великобритании (FCA) Чарльз Рэндалл отметил, что реклама Ким Кардашьян — яркий пример того, как знаменитости могут привлечь инвесторов в мошеннические криптопроекты. Рэндалл отметил, что Кардашьян должна была в своей рекламе указать на то, что Ethereum max — спекулятивный цифровой токен, созданный неизвестными разработчиками.

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По словам Рэндалла, мошенники обычно платят известным людям с большим количеством подписчиков, чтобы они помогали им рекламировать криптовалюты. Причем некоторые знаменитости продвигают монеты, которые в реальности не существуют.

Председатель FCA сказал, что важно сделать криптосферу более прозрачной, а для этого власти должны иметь больше полномочий в регулировании и уделять особое внимание сомнительному продвижению криптовалюты.

Ким Кардашьян не единственная, кто продвигает эту подозрительную криптовалюту. Боксер Флойд Мейвезер прорекламировал EthereumMax во время своего поединка, надев майку с логотипом компании. Кроме этого, зрителям предлагалось получить перчатки боксера, если они приобретут eMax на сумму больше 5000 долларов, а два места в первом ряду продавались только за токены.

В октябре 2018 года Мейвезера уже обвиняли в продвижении мошеннического криптопроекта Centra. Инвесторы подали иск против боксера, который должен был выплатить несколько тысяч долларов компенсации.