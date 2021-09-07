Майнеры начали распродавать жесткие диски из-за краха новой криптовалюты Chia, для добычи которой требуются накопители данных. Об этом сообщает VNExpress.

Токен, появившийся весной 2021 года, вызвал на старте ажиотаж — пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов (123 тысячи рублей по текущему курсу). Однако котировки быстро начали снижаться, и к сентябрю за Chia давали 220 долларов.

По задумке создателей токенов, майнить новую криптовалюту нужно с помощью накопителей. Жесткие диски с большим ресурсом оказались для этого лучше приспособлены. Спад особенно затронул майнеров Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.

6 сентября стало известно, что стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — подскочила до рекордных значений за последние несколько месяцев. По данным CoinMarketCap, к утру понедельника, 6 сентября, цена биткоина составила 51 630 долларов за монету — максимум с мая 2021 года.