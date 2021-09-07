Звезда сериала «Дрянь» отказалась от главной роли в «Мистере и миссис Смит»

Британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж отказалась от главной роли в сериале «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает Deadline.

Предполагается, что звезда шоу «Дрянь» покинула проект Amazon из-за творческих разногласий. Она должна была сыграть одного из главных персонажей вместе с Дональдом Гловером, который остается в сериале. Он также займет пост соавтора и исполнительного продюсера. На главную женскую роль объявят дополнительный кастинг.

В феврале стало известно, что ремейк «Мистера и миссис Смит» будет снят в формате сериала, который выйдет в 2022 году. Режиссером станет Франческа Слоун, известная по работам над «Фарго», «Стартапом» и «Первыми». Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» вышел на экраны в 2005 году, режиссером является Даг Лайман. По сюжету главные герои, супруги Джон и Джейн, втайне друг от друга работают заказными убийцами. В какой-то момент они получают заказы друг на друга.