В ремейке «Мистера и миссис Смит» главного героя сыграет темнокожий рэпер

В ремейке «Мистера и миссис Смит» роли персонажей Брэда Питта и Анджелины Джоли сыграют британская актриса Фиби Уоллер-Бридж и темнокожий рэпер Дональд Гловер. Об этом последний рассказал в своем Instagram.

Ремейк фильма будет снят в формате сериала, который выйдет в 2022 году. Режиссером станет Франческа Слоун, известная по работам над «Фарго», «Стартапом» и «Первыми». Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» вышел на экраны в 2005 году, режиссером является Даг Лайман. По сюжету главные герои, супруги Джон и Джейн, втайне друг от друга работают заказными убийцами. В какой-то момент они получают заказы друг на друга.

Дональд Гловер озвучивал ремейк мультфильма «Король Лев». В озвучке также приняли участие Бейонсе, Джеймс Эрл Джонс, Джон Кани, Кигэн-Майкл Ки и Чиветель Эджиофор. В России премьера состоялась 18 июля 2019 года. В мировом прокате фильм собрал один миллиард 656 миллионов долларов при бюджете в 260 миллионов долларов.