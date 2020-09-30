Продолжение «Короля Льва» снимет режиссер «Лунного света»

Режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс снимет продолжение «Короля льва» Джона Фавро для Walt Disney Studios. Об этом пишет Deadline.

«Возможность поработать с Disney над углублением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжить мои труды по ведению хроник африканской диаспоры — это сбывшаяся мечта», — отметил режиссер.

Как сообщает издание, сиквел сосредоточится на предыстории льва Муфасы, отца Симбы, мужа Сараби и брата Шрама. Сценаристом Disney возьмет соавтора скрипта картины 2019 года Джеффа Натансона.

Когда начнется производство фильма, не сообщается. О дате премьеры тоже ничего не известно.

Барри Дженкинс наиболее известен по своим полнометражным картинам «Лекарство от меланхолии» и «Лунный свет». Последняя лента получила три премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».

Новый «Король Лев» — ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. Главные роли в нем озвучили Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Эрл Джонс, Джон Кани, Кигэн-Майкл Ки и Чиветель Эджиофор. В озвучке также приняли участие Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Оливер. В России премьера состоялась 18 июля 2019 года. В мировом прокате фильм собрал один миллиард 656 миллионов долларов при бюджете в 260 миллионов долларов.

Оригинальный «Король Лев» дважды стал лауреатом премии «Оскар», получил три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». В 2002 году его оптимизировали для IMAX, спустя девять лет — для IMAX 3D.