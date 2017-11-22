Все сцены с поглощающим пищу Брэдом Питтом смонтировали в один ролик

Видео: vulture.com

Портал Vulture опубликовал ролик, в котором собрал сцены с поглощающим еду Брэдом Питтом из разных фильмов. «Специалисты по бихевиоризму считают, что то, как человек ест, может многое сказать о его личности. И то, как Брэд жует на экране, раскрывает персонажа», — говорится в клипе.

Эксперт Джулиет Богоссиан оценила движения Питта в фильме «Одиннадцать друзей Оушена»: «Он ведет себя развязно, облизывает пальцы, рыгает, такой свойский парень. И это именно та роль, которую он играет».

В ролик, в частности, вошли сцены из лент «Мистер и миссис Смит», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб», «Троя», «Ярость», «Человек, который изменил все», «Интервью с вампиром», «Джонни-замша», «Бесславные ублюдки», «Загадочная история Бенджамина Баттона», а также «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».