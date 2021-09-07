Россиянин погиб при стрельбе на парковке в Старом Осколе

Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, в результате которой погиб прохожий, еще один ранен. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105; части 3 статьи 30, пункту «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух лиц общеопасным способом»).

В ночь на 7 сентября на парковке в микрорайоне Рождественский между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими возник словесный конфликт из-за громких разговоров. В ходе перепалки подозреваемый достал из своего автомобиля охотничье ружье и несколько раз выстрелил. В результате один из участников конфликта получил смертельное ранение, другой мужчина ранен в плечо и доставлен в больницу.

Нападавший мужчина скрылся, однако через несколько часов его задержали.

На место происшествия выехал руководитель городского следственного отдела и руководитель отдела криминалистики следственного управления. Правоохранители осмотрели территорию, где произошла стрельба, и установили свидетелей.

Дома у подозреваемого проводятся следственные действия, у него изъяты разрешительные документы на оружие.