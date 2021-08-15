В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города

Сотрудники полиции задержали 12 киргизов, которые устроили боксерские поединки на улице в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 14 августа в правоохранительные органы обратились очевидцы, которые рассказали, что во дворе дома номер 6 по Тверской улице находится большое количество неизвестных мужчин. Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что собравшиеся являются гражданами Киргизии, которые решил устроить между собой спаринг-поединки.

Мужчин задержали и доставили в отделение полиции. Там их проверили по учетным данным и взяли с них объяснения относительно случившегося. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в августе 40 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой в подмосковных Мытищах. Позже 12 из них были выдворены из России по решению суда. Также их обязали выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.