Россия выслала 12 мигрантов после массовой драки в Подмосковье

Суд выдворил из России 12 мигрантов, участвовавших в массовой драке в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС.

Также каждый из них должен выплатить штраф в размере шести тысяч рублей.

7 августа сообщалось о задержании трех человек после драки в Мытищах. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

6 августа в подмосковных Мытищах на улице Пограничная произошла массовая драка со стрельбой. В ней приняли участие около 40 мигрантов. В результате происшествия пострадал один человек, он был госпитализирован.