Россиянина отправили в колонию за попытку перечислить 500 рублей террористам

Суд вынес приговор жителю Ростовской области Ибрагиму Камалову, который пытался перечислить 500 рублей на помощь участникам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По версии следствия, житель Ростова-на-Дону разделял взгляды радикального ислама и решил финансово помочь участникам ИГ. В августе 2014 года с целью пожертвования он перечислил 500 рублей на банковский счет боевиков, однако средства пришли стороннему лицу. Получатель узнал, с какой целью был отправлены деньги, и вернул перевод обратно подозреваемому.
Ранее, 8 июля, жительницу Крыма приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за сбор средств для запрещенной в России международной террористической организации. По версии следствия, с декабря 2015-го по июнь 2018 года россиянка собрала 1,4 миллиона рублей для террористов под видом благотворительности.