Россиянина отправили в колонию за попытку перечислить 500 рублей террористам

Житель Ростовской области получил два года колонии за попытку пожертвования сторонникам ИГ

Суд вынес приговор жителю Ростовской области Ибрагиму Камалову, который пытался перечислить 500 рублей на помощь участникам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, житель Ростова-на-Дону разделял взгляды радикального ислама и решил финансово помочь участникам ИГ. В августе 2014 года с целью пожертвования он перечислил 500 рублей на банковский счет боевиков, однако средства пришли стороннему лицу. Получатель узнал, с какой целью был отправлены деньги, и вернул перевод обратно подозреваемому.

Ранее, 8 июля, жительницу Крыма приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за сбор средств для запрещенной в России международной террористической организации. По версии следствия, с декабря 2015-го по июнь 2018 года россиянка собрала 1,4 миллиона рублей для террористов под видом благотворительности.