В Китае сравнили Калининград с «ножом, приставленным к горлу Европы»

Страны-члены НАТО считают, что стратегическое положение Калининграда сдерживает их силы и представляет собой «нож, приставленный к горлу Европы». Об этом сообщает китайский портал Sina, передает РИА Новости.

Отмечается, что если взглянуть на географическое положение Калининградской области, то сначала может показаться, что эксклав «зажат» между европейскими странами. Однако на самом деле наличие выхода к Балтийскому морю делает регион стратегически важным и позволяет сдерживать силы альянса. В НАТО считают, что эксклав представляет угрозу.

Автор статьи отмечает, что модернизация военно-морской базы в Балтийске позволит российской стороне размещать подводные лодки на долгосрочной основе. При этом отмечается, что ракеты, которые могут быть запущены с субмарин, могут легко долететь до основных европейских стран.

При этом, как говорится в статье, наибольшее беспокойство блока вызывает ракетный комплекс «Искандер», а также зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Последний может держать под контролем воздушное пространство в регионе.

Ранее бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе назвал новую военно-морскую базу российского флота в Калининградской области стратегическим ответом Москвы на приближение НАТО к ее границам.