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Российский дипломат рассказал о новом стратегическом ответе НАТО

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе назвал новую военно-морскую базу (ВМБ) российского флота в Калининградской области стратегическим ответом Москвы на приближение НАТО к ее границам. Об этом экс-заместитель генерального секретаря ООН рассказал изданию «Известия».

По его словам, любая военно-морская база выполняет две основные функции: охрана рубежей, входящих в зону интересов страны, и возможное нанесение ответных ударов в случае какой-либо агрессии. Дипломат подчеркнул, что данная ВМБ будет также обеспечивать заходы российских крупнотоннажных военных кораблей. Таким образом, усиливая базу в Калининграде, Россия демонстрирует свою готовность отвечать на вызовы и угрозы ее безопасности, резюмировал он.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков оценил возможность новых провокаций НАТО в Черном море у российских границ. По словам эксперта, НАТО в этом вопросе будет действовать исходя из здравого смысла — на Западе понимают, что Россия способна жестко отреагировать на провокативные шаги.

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