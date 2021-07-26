Мир
 
Последние новости
Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с семьей из Белоруссии
Турист посетил знаменитый заповедник и возмутился отсутствию в нем «Макдоналдса»
158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды и попал на видео
Гвинея закрыла свое посольство в Британии из-за санкций
Двое мужчин в Москве украли кабель и оказались должны миллионы рублей 
Раскрыты подробности нападения на бывшего возлюбленного Бузовой в эфире «Дома-2»
Нефтяного гиганта поймали на обмане США с поставками опасных токсинов
Литовцы выступили против строительства лагеря для нелегалов на военном полигоне
В российском регионе нашли захоронение 140 человек
В России разработали новый метод поиска опасных мутаций коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Возможность новых провокаций НАТО в Черном море оценили

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Adam Berry / Getty Images

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков оценил возможность новых провокаций НАТО в Черном море у российских границ. Он высказался на эту тему в разговоре с NEWS.ru в связи с учениями альянса в Грузии.

По словам эксперта, НАТО в этом вопросе будет действовать исходя из здравого смысла — на Западе понимают, что Россия способна жестко отреагировать на провокативные шаги. Ермаков, однако, отметил, что сами по себе учения в Грузии носят провокационный характер: маневры союзников НАТО направлены на противодействие российской армии и в частности Черноморскому флоту.

Многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 проводятся в Грузии с участием Азербайджана, Великобритании, Украины, Испании и других стран. Всего в них поучаствует 2,5 тысячи человек, ядром станут 1,5 тысячи военных армии Грузии и примерно 700 американских военнослужащих. В маневрах принимает участие военная техника немецкого и американского производства, стоящая на вооружении у грузинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинские военные прибыли в Грузию для участия в учениях НАТО
В Грузии пройдут военные учения стран НАТО
Захарова оценила намерения Украины помешать России в Черном море