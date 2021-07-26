Возможность новых провокаций НАТО в Черном море оценили

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков оценил возможность новых провокаций НАТО в Черном море у российских границ. Он высказался на эту тему в разговоре с NEWS.ru в связи с учениями альянса в Грузии.

По словам эксперта, НАТО в этом вопросе будет действовать исходя из здравого смысла — на Западе понимают, что Россия способна жестко отреагировать на провокативные шаги. Ермаков, однако, отметил, что сами по себе учения в Грузии носят провокационный характер: маневры союзников НАТО направлены на противодействие российской армии и в частности Черноморскому флоту.

Многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 проводятся в Грузии с участием Азербайджана, Великобритании, Украины, Испании и других стран. Всего в них поучаствует 2,5 тысячи человек, ядром станут 1,5 тысячи военных армии Грузии и примерно 700 американских военнослужащих. В маневрах принимает участие военная техника немецкого и американского производства, стоящая на вооружении у грузинских военных.