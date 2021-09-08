BMW убитого рэпера Тупака выставили на продажу почти за два миллиона долларов

Автомобиль марки BMW, в котором был убит американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за два миллиона долларов. Об этом сообщает портал TMZ.

Речь идет о черном BMW 750IL серии 1996 года, в котором рэпер находился во время убийства. Известно, что машину восстановили до первоначального состояния: специалисты удалили все повреждения, в частности избавились от пулевых отверстий на кузове.

После смерти музыканта автомобиль успел сменить несколько владельцев. На данный момент BMW можно приобрести в автосалоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе — недалеко от места, где произошла смертельная стрельба. Его стоимость составляет 1,7 миллиона долларов (почти 125 миллионов рублей).

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережья Америки. Тупак сидел на пассажирском месте, за рулем находился рэпер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года стало известно, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.

В мае на продажу выставили автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал покойной сестре королевы Елизаветы II, принцессе Маргарет, на протяжении 22 лет. Машина модели Silver Wraith I 1980 года выпуска имела пробег в 77 тысяч километров. Стоимость 40-летнего лота специалисты оценили в 45-55 тысяч фунтов стерлингов (4,7 — 5,7 миллиона рублей).