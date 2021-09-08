В США заявили о заражении COVID-19 100 миллионов человек

Глава NIH Коллинз: в 2020 году в США коронавирусом заразились 100 миллионов челове

Глава Национальных институтов здравоохранения США (NIH) Фрэнсис Коллинз заявил, что коронавирусом в 2020 году заразились примерно в пять раз больше американцев, чем считалось ранее. Об этом пишет ТАСС.

«Эта цифра стала действительно отрезвляющей новостью, она также, вероятно, была занижена», — сказал эксперт. Он отметил, что многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале года и большого количества заболеваний, которые проходили в легкой форме или без симптомов.

Также Коллинз подчеркнул, что, согласно опубликованному в научном журнале Nature исследованию, реальное число заболевших в США в прошлом году составило более 100 миллионов. «Это соответствует чуть менее трети населения США в 328 миллионов человек», — заявил он.

По словам эксперта, это показывает, насколько быстро COVID-19 распространился по стране в прошлом году.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что у «мю»-штамма коронавируса есть ряд мутаций, которые могут указывать на возможность уклоняться от защиты определенных антител. Он отметил, что данная вариация вызывает беспокойство у специалистов.