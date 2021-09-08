Андреасян подаст в суд на Кудрявцеву после шутки на «Новой волне»

Режиссер Сарик Андреасян подаст в суд на телеведущую Леру Кудрявцеву после ее шутки на фестивале «Новая волна». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Честный развод».

Кинематографист отметил, что долгое время терпел оскорбления из-за своей работы, и добавил, что на месте ведущей мог оказаться любой человек. Ее высказывание о том, что у Андреасяна много фильмов, но хороших мало, стало последней каплей для режиссера.

«Это все-таки федеральный канал, смотрит вся страна... Есть такая вещь — когда порочат деловую репутацию», — сказал он.

Андреасян добавил, что десять лет терпел нападки. Теперь он серьезно настроен разобраться с ситуацией и уже обсудил это с адвокатом.

Режиссер ранее раскритиковал Кудрявцеву из-за того, что в ходе музыкального конкурса «Новая волна» она пошутила, что у него много фильмов, но хорошего в них мало. В ответ 37-летний Андреасян оскорбил телеведущую в соцсетях, назвав ее тварью. Он также попросил ее «не раскрывать свой грязный рот».

В свою очередь, муж Кудрявцевой возмутился словами кинематографиста и предложил тому встретиться, «если духа хватит», однако Андреасян не намерен общаться с хоккеистом Игорем Макаровым. «Если я и приду, то только для того, чтобы услышать извинительную речь Леры, ее мужа и руководства "Новой волны". Я живу в правовом государстве и решаю вопросы исключительно в правовом поле», — прокомментировал он предложение супруга телеведущей.

В своем ответе Андреасян подчеркнул, что «у него не морда» и он не любит хоккей, что ему не нравится, когда «прижимают к бортику», а также что он не разговаривает «по фене».