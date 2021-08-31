Сарик Андреасян отказался от конфликта с мужем Леры Кудрявцевой

Российский продюсер, сценарист и режиссер Сарик Андреасян отказался конфликтовать с мужем Леры Кудрявцевой, хоккеистом Игорем Макаровым, который вызвал кинематографиста на встречу после скандала на «Новой волне». Об этом Андреасян написал в своем Instagram-аккаунте.

Режиссер ранее раскритиковал Кудрявцеву из-за того, что в ходе музыкального конкурса «Новая волна» она пошутила, что у него много фильмов, но хорошего в них мало. В ответ 37-летний Андреасян оскорбил телеведущую в соцсетях, назвав ее тварью, и попросил ее «не раскрывать свой грязный рот».

В свою очередь, муж Кудрявцевой возмутился словами кинематографиста и предложил тому встретиться, «если духа хватит», однако Андреасян не намерен общаться с Макаровым. «Если я и приду, то только для того, чтобы услышать извинительную речь Леры, ее мужа и руководства "Новой волны". Я живу в правовом государстве и решаю вопросы исключительно в правовом поле», — прокомментировал он предложение супруга телеведущей.

В своем ответе Андреасян подчеркнул, что «у него не морда», не любит хоккей, что ему не нравится, когда «прижимают к бортику», а также что он не разговаривает «по фене». Режиссер пожаловался на то, что организаторы «Новой волны» не принесли ему извинения за произошедшее, и возмутился, что Кудрявцева, оскорбив его первой, теперь строит из себя жертву.

По словам Кудрявцевой, она заранее поинтересовалась у сценаристов фестиваля «Новая волна», не будет ли шутка о творчестве Андреасяна обидной. Звезда также призналась, что не знакома с работами кинематографиста и отметила, что ее обидели слова режиссера. Она добавила, что после этого он не может называться мужчиной.