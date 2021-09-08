Выявлена опасность социальной изоляции для пожилых людей

Исследователи из США выяснили, что у попавших в отделение реанимации социально изолированных пожилых людей гораздо выше риск стать инвалидом или умереть, чем у тех, кто контактирует с семьей и друзьями. Статья ученых опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

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Ученые из Йельского и Мэрилендского университетов проанализировали данные о здоровье 997 пациентов в возрасте от 66 до 102 лет, переведенных в реанимацию в период с 2011-го по 2018 год. Участникам исследования задавали вопросы об их социальных взаимодействиях — общаются ли они с семьей и друзьями по важным вопросам, посещают ли они их, участвуют ли в общественных мероприятиях. Уровень социальной изоляции измеряли по шкале от одного до шести баллов.

Средний балл социальной изоляции оказался равен трем. Выяснилось, что каждый дополнительный балл соответствовал увеличению риска инвалидности на семь процентов, а смерти — на 14 процентов. У наиболее социально изолированных пожилых людей через год после того, как они попали в реанимацию, риск развития инвалидности увеличивался на 50 процентов, а смерти через год — на 119 процентов. Более чем один из трех человек, чья социальная изоляция была выше, умирал через три года после выписки, что в три-пять раз больше среднего уровня, выяснили исследователи.

