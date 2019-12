Объем мозга полярников уменьшился после месяцев в Антарктиде

Мозг полярников стал меньше после того, как они провели в экспедиции в Антарктиде 14 месяцев. Исследование опубликовано на сайте журнала The New England Journal of Medicine.

Немецкие ученые провели эксперимент. Они измерили объем мозга участников экспедиции до экспедиции в Антарктиду и после нее. Эксперты отметили существенное сокращение объема головного мозга, а также уменьшение в крови количества белка, отвечающего за деление клеток в мозге. Также специалисты заметили, что концентрации белка так и не пришли в норму после пребывания полярниками дома.

Руководила исследованием доктор Симона Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине. Она решила отобрать четверо мужчин и пятеро женщин примерно одного возраста для участия в эксперименте. Испытуемые жили на немецкой станции в Антарктиде. В течение всей экспедиции они сдавали кровь и проходили тесты на когнитивные способности, также всем участникам сделали МРТ до путешествия и после.

Сильнее всего подверглась изменениям зубчатая извилина гиппокампа — области в височных долях полушарий. Все полярники после возвращения хуже прошли тесты на внимание и ориентацию в пространстве.

Точную причину изменений авторы исследования не назвали. Они предположили, что социальная изоляция и сокращение объема мозга могли повлиять на здоровье и поведение людей. Ученые засомневались из-за слишком маленькой выборки, но предположили более масштабные исследования в этой области на фоне проведенного.

