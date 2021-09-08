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Японцы негативно отреагировали на статью о победе над Россией в холодной войне

Японские пользователи Twitter раскритиковали статью о победе Японии над Россией и Китаем
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Фото: Unsplash

Японские пользователи Twitter негативно отреагировали на статью о победе Японии над Россией и Китаем в новой холодной войне. В своих комментариях они отметили, что пора перестать думать в ключе победителей и побежденных и начать создавать новые идеи.

Статья японского политолога Эйдзи Ямаситы для интернет-издания JB Press называется «Теперь у нас есть новая стратегия для Японии, страны-победительницы, и для Китая и России, стран-побежденных». Пользователь @kibimakibi заметил, что несправедливо называть Россию и Китай побежденными нациями.

«Японию нельзя вечно клеймить как побежденную нацию. Меня также больше не волнует страна-победительница. Важно выйти из этого сознания и честно создавать новые идеи», — возмутился @YoshisakiT.

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«Было бы слишком устаревшим полагать, что Япония выступит победителем в холодной войне против Китая и России», — написал @filinion_es.

«Приятно позиционировать Японию как страну-победительницу в холодной войне, но в ситуации, когда следующая война не за горами, это не имеет смысла», — рассудил @Makugan32.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японская сторона выступает за подписание мирного договора с Россией, который так и не был заключен после Второй мировой войны в 1945 году. Однако, по мнению дипломата, для этого необходимо создать благоприятные условия.

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