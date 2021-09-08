Одноклассники сыграли Марию и Иосифа в школьной пьесе и поженились 30 лет спустя

Британцы поженились через 30 лет после участия в рождественском школьном спектакле

Одноклассники из английского города Солсбери, графство Уилтшир, сыграли Иосифа и Марию в рождественском школьном спектакле и поженились спустя 30 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Роуз Чайлдерхаус и Джеймс Макферсон, которым сейчас 38 и 40 лет соответственно, в детстве играли Марию и Иосифа в рождественском спектакле по библейскому сюжету. Тогда Чайлдерхаус была влюблена в Макферсона, а он воспользовался главной ролью, чтобы впечатлить другую одноклассницу.

«Я помню эту пьесу и хотел бы сказать, что это была любовь с первого взгляда, но это не так. Я был влюблен в другую девочку, которая тоже принимала участие в пьесе», — сказал он.

Пара начала встречаться во время обучения в университете в Лондоне, но позже распалась. В 2017 году, спустя 15 лет после того как их пути разошлись, Чайлдерхаус случайно встретила Джеймса на вечеринке в Борнумуте, и их отношения возобновились.

В 2019 году Макферсон сделал возлюбленной предложение выйти за него замуж, и она согласилась. Пара сыграла свадьбу в городе Фарнем, графство Суррей — недалеко от того места, где они жили в детстве.

«Мы шли к этому очень долго, но ожидание того стоило. Когда мы были детьми, то и представить не могли, что когда-нибудь поженимся», — заявила Чайлдерхаус.

Пара рассказала, что намерена завести детей. «Мы будем поощрять участие детей в школьном театре. Это сработало для нас — может быть, и им повезет», — отметили молодожены.

Ранее сообщалось, что бывшие одноклассники из Великобритании нашли и полюбили друг друга через 70 лет после расставания. В 2020 году мужчина обнаружил номер ее телефона, разбирая старые бумаги, и решил узнать, жива ли его одноклассница.

