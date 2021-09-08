По предложению «Единой России» продлили мораторий на проверки малого бизнеса

Мишустин одобрил предложение ЕР о продлении моратория на проверки бизнеса до 2022 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 2022 года. Мораторий коснется около 100 тысяч субъектов малого бизнеса, передает РИА Новости.

Мишустин также рассказал, что рост ВВП России за первое полугодие, по предварительным оценкам, составил 4,8 процента.

22 августа президент Владимир Путин пообещал обсудить с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году. Так он ответил на предложение депутата Госдумы от партии «Единая Россия» (ЕР) Андрея Макарова во время встречи с представителями политсилы.

В мае уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание на то, что наложение моратория на налоговые и иные проверки компаний в пандемию, а также другие меры по снижению административного давления, позволили бизнесу в 2020 году сэкономить на выплате штрафов около 200 миллиардов рублей.

Постановление правительства о моратории на плановые проверки вступило в силу весной прошлого года. Тогда сроком его окончания названо было 31 декабря 2020 года. Изменить планы заставила вторая волна коронавируса.