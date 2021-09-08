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Моника Левински раскрыла свое отношение к скандалу с Биллом Клинтоном

Моника Левински: Клинтон должен передо мной извиниться, но я в этом больше не нуждаюсь
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Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Моника Левински рассказала о своем отношении к скандалу с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Об этом пишет портал TVZ.

Своими эмоциями женщина поделилась в преддверии выхода третьего сезона сериала «Американская криминальная история» под названием «Импичмент». Сюжет нового сезона основан на отношениях между Левински и Клинтоном, а также на событиях последующего скандала и попытки объявить импичмент 42-му президенту США.

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Левински заявила, что Клинтон должен перед ней извиниться. При этом, по ее словам, она сама больше в этом не нуждается.

О романе Клинтона со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Первые доказательства неуставных отношений собрала сотрудница Белого дома Линда Трипп, которая тайно записывала разговоры любовников. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. Клинтона обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента. По итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

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