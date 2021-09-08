Собака защитила щенка от одной из самых ядовитых змей в мире

Пятилетняя собака в австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, спасла щенка от появившейся на заднем дворе хозяйского дома смертельно ядовитой змеи. Об этом сообщает сайт телеканала 9 News.

Владелица собак, парамедик по имени Мэдлин (Madeline), рассказала, что пятилетний стаффордширдский терьер по кличке Милли (Milly) и пятимесячный щенок Тонка (Tonka) встретили сетчатую коричневую змею — одну из самых ядовитых змей в мире — на заднем дворе ее дома. В этот момент австралийка только проснулась после ночной смены.

Когда женщина услышала шум и выбежала на улицу, она увидела, что у Милли уже начались симптомы отравления змеиным ядом. По всей видимости, собака получила укус рептилии за пять минут до этого. На шее и лапах пса были видны множественные следы от укусов. «Она защищала своего маленького брата Тонку, который не пострадал», — пояснила Мэдлин.

Австралийка отвезла Милли к ветеринару. Собаке вкололи противоядие и поставили капельницу. Животному придется провести у ветеринара еще несколько дней, чтобы исключить отказ внутренних органов.

Змеелов приехал к дому женщины и изловил укусившую собаку рептилию.

«Как парамедик я видела множество последствий укусов сетчатой коричневой змеи. Но очень страшно, когда такое происходит в твоем доме», — подчеркнула Мэдлин.

У Милли, которая весит 17 килограммов, очень быстро появились признаки отравления змеиным ядом. «Если бы это был ребенок, которого на несколько минут оставили в одиночестве, можете себе представить последствия», — предостерегла парамедик.

Австралийка призвала других людей быть бдительными, своевременно стричь газон, а также быть готовыми к тому, что кого-то из их семьи укусит змея. «Важно знать основы первой помощи при укусе змеи и иметь под рукой телефонный номер местного змеелова», — сказала она.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

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