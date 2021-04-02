Полчища змей устроили нашествие на жилой дом и искусали собаку

Полчища змей в американском городе Уэйко, штат Техас, заполонили частный дом и искусали собаку. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 44 News.

Беверли Кокс (Beverly Cox) больше трех лет страдала от нашествий змей — медноголовых щитомордников. Она устанавливала ловушки рядом с фундаментом своего дома и думала, что взяла ситуацию под контроль. Но усилия женщины не помогли ей спасти от змеиного укуса щенка по кличке Молли (Molly).

Американка рассказала, что одна из змей попалась в липкую ловушку и не могла уползти, но продолжала извиваться. Рептилия привлекла внимание Молли.

«Когда она сунула морду, чтобы посмотреть, что это, змея укусила ее в угол глаза», — пояснила Кокс.

Хозяйка отвезла питомца к ветеринару через полчаса после укуса. Специалист ввел собаке противоядие.

После произошедшего здоровье Молли еще не восстановилось окончательно, и она чуть менее активна, чем обычно, но в целом чувствует себя нормально.

Медноголовый щитомордник обитает в большинстве южных и восточных штатов США и часто кусает людей. Эти змеи достигают более метра в длину. Укус медноголового щитомордника не смертелен для человека, однако яд этой змеи вызывает сильную боль, отек и тошноту.

Ранее сообщалось, что ядовитая змея в американском городе Хьюстон, штат Техас, укусила девушку, которая тренировалась на заднем дворе своего дома. Девушка не заметила момент укуса и сначала подумала, что распорола себе ногу палкой.