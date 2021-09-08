Россия испытает Т-90М с загоризонтным виденьем

ТАСС: в России впервые испытают танк Т-90М с загоризонтным виденьем

В России на учениях будет впервые испытан танк Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе и представителя Минобороны страны.

Согласно первому собеседнику, по итогам испытаний этой модификации танка будет подниматься вопрос о ее серийных поставках в войска.

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Второй добавил, что данная модификация Т-90М «Прорыв» получит, в частности, тепловизионный прибор наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером на мачтовом устройстве. «Мачтовое устройство достигает высоты около 3 метров, что, в зависимости от крепления, позволяет смотреть практически через крышу одноэтажного строения. Заявленное распознавание фигуры человека — 4 километра, танка в боковой проекции — 8 километров, телеметрирование — 8 километров», — отметил собеседник.

По его словам, сопряжение с компьютером проходит в автоматическом режиме.

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

В марте то же издание написало, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.