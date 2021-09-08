Звезду фильма «В бой идут одни "старики"» обвинили в изнасиловании 17-летней

Украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает «Суспільне».

Маркетолог Мария Матрос рассказала, что стала жертвой артиста, который дружил с ее родителями. Он знал ее с четырех лет.

По словам женщины, более десяти лет назад Талашко предлагал ей попробовать поступить в университет. Она приехала в Киев, и преподаватель пригласил ее к себе, чтобы обсудить экзамены. Однако потом он начал приставать к ней и предлагал вместе выпить. Матрос дала понять актеру, что не хочет интимной близости, а также напомнила, что ему уже 62 года.

«И я ему говорю, что не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее», — вспомнила женщина.

Тогда она решила не устраивать скандал и не портить репутацию известного человека, однако сейчас Матрос услышала и о других обвинениях в адрес Талашко. Она отметила, что хочет поддержать других пострадавших от действий актера.

В августе сценарист Богдан Панкрухин рассказал, что ему написали две женщины, которые пожаловались на домогательства со стороны Талашко. Юлия Бирзул вспомнила, что актер обещал помочь ей с поступлением. Когда ей было 15 лет, он пригласил ее к себе домой, предложил принять душ после дороги, а затем начал фотографировать и раздевать ее. С похожей ситуацией в 18 лет столкнулась и Виктория Муштей.