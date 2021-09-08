В России проверят инцидент с недопуском ребенка с ДЦП в самолет

Уральская транспортная прокуратура проверит данные об инциденте с недопуском на борт самолета ребенка с ДЦП со спецкреслом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Свердловская транспортная прокуратура начала проверку сведений, ранее опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске в самолет россиянки и ее сына, страдающего тяжелой формой ДЦП. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

8 сентября издание E1.RU опубликовало информацию, согласно которой жительницу Екатеринбурга и ее сына с ДЦП не пустили на борт самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за специального кресла, которое необходимо ребенку для сидения. По словам женщины, бортпроводник отказал ей в посадке — пассажирке пришлось три с половиной часа держать десятилетнего мальчика на коленях.

Ранее в сентябре женщина заплатила 11 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей) за авиабилет домой, чтобы проститься с умирающим отцом, однако региональные власти не пустили ее к родственнику и отправили на повторный карантин.

