Прибывшую с отдыха туристку не пустили к умирающей матери и посадили на карантин

Туристка экстренно прилетела в родную страну с отдыха, чтобы увидеть свою умирающую мать, однако власти заставили ее пройти обязательный десятидневный карантин. Об этом сообщает Daily News.

31 марта 35-летняя учительница из Великобритании Мэри Гарви (Mary Garvey) прилетела в Бирмингем из Дубая, чтобы проститься со своей матерью, страдавшей от опухоли мозга. После посадки самолета женщина узнала, что ее родственница скончалась.

Гарви принудительно поместили на десятидневную изоляцию в отель. Туристка обратилась к властям с просьбой покинуть карантин, чтобы в последний раз увидеть мать, однако ей отказали. Британке сообщили, что она имеет право на 18-часовое освобождение только в день похорон.

«Я чувствую, что больше не хочу возвращаться в эту страну. Я считаю, что отношение к своим гражданам здесь отвратительное», — сказала она.

При этом Гарви пытается помочь британский политик Рэйчел Маскелл (Rachael Maskell) — она добивается освобождения прибывшей туристки, однако пока министерство здравоохранения и сам премьер-министр игнорируют ее запросы.

Британка выйдет из изоляции 11 апреля и сможет присутствовать на похоронах, перенесенных на 12 апреля. В данный момент она помогает своему отцу с организацией церемонии по видеосвязи.

Ранее в апреле туристы из Канады пожаловались на ужасные условия и домогательства в карантинных отелях, где им было необходимо дожидаться отрицательного ПЦР-теста. Как рассказала одна из женщин, которая остановилась в Монреале, посреди ночи к ней в номер зашел неизвестный мужчина и попытался ее изнасиловать.