Саудовская Аравия отреагировала на решение рассекретить документы по 11 сентября

Посольство Саудовской Аравии в США положительно отреагировало на решение американского президента Джо Байдена рассекретить документы по терактам, произошедшим в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«С того ужасного дня 20 лет назад руководство Саудовской Аравии постоянно призывало к обнародованию всех материалов, связанных с расследованием терактов Соединенными Штатами», — говорится в сообщении. Саудовская сторона в очередной раз категорически отвергла любую причастность к произошедшим атакам. «Вместе с США Королевство не щадило сил в борьбе с людьми, деньгами и мировоззрением терроризма и экстремизма во всех его формах», — добавили там.

11 сентября 2001 года террористы-смертники «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.