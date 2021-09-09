Спрогнозированы сроки исчезновения украинского авиастроения

Defence Express: через 20 лет самолеты Ан-124 «Руслан» окончательно станут непригодными

В настоящее время «доброе имя» украинской авиационной отрасли делает «запас прочности» самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые в 2040-х годах окончательно выйдут из летной годности. Соответствующие сроки исчезновения украинского авиастроения прогнозирует Defence Express.

К такому выводу издание пришло, проанализировав заказы на продукцию украинского предприятия «Антонов» на внутреннем и международном рынках. Отмечается, что на рынке стран СНГ, где украинские самолеты могли бы пользоваться наибольшей популярностью, «Антонов» проигрывает конкуренцию европейской компании Airbus.

Одновременно с этим Минобороны Украины не заказывает у «Антонова» разработку новых военно-транспортных самолетов вроде Ан-188, отдавая предпочтение устаревшему Ан-70. Агентство признает, что Киев отказался от идеи продвигать украинские самолеты на экспорт и искать замену Ан-124-100 «Руслан».

В июле первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой заявил, что по своим характеристикам российский ПАК ТА превзойдет украинский Ан-124 «Руслан».

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.