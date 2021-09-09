Россиянина арестовали за создание сайта по организации заказных убийств

В Москве арестовали Сергея Магданова, подозреваемого в создании сайта в даркнете по организации заказных убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Решением Басманного суда он заключен под стражу на два месяца.

Сайт удалось выявить в ходе расследования дела об убийстве супругов во Владимирской области в 2020 году и приготовлении к убийству жителя Санкт-Петербурга. По версии следствия, заказ на них был размещен на площадке в даркнете, которую создал 38-летний житель Ижевска.

Магданов предоставлял заказчикам незаконные услуги за плату в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. Задержать мужчину удалось в ходе совместной работы сотрудников МВД и ФСБ.

Как уточняет «Московский комсомолец», убитыми во Владимирской области оказались наркодилер Кузьма Казазаев и его супруга Екатерина Казазаева. В 2013 году Казазаев был осужден за создание преступного сообщества, приготовление к незаконному сбыту наркотиков и легализацию денежных средств.