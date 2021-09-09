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Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу

Metro: Кошка наелась лилий, отравилась и чуть не сорвала свадьбу в Великобритании
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Фото: pixabay

В Великобритании прожорливая кошка по кличке Минни съела цветы, отравилась и едва не сорвала свадьбу хозяев. Об этом пишет Metro.

Жених и невеста, чьи имена не называются, принесли домой предсвадебные подарки от коллег, среди которых были лилии. За два дна до праздника пара отправилась на площадку, где планировалось торжество, чтобы решить возникшие организационные вопросы. Минни, русская голубая кошка, осталась ждать хозяев дома.

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Когда британцы вернулись домой, они обнаружили оранжевую пыльцу на носу и у пасти кошки. Они решили на всякий случай отвезти Минни в ветеринарную клинику, чтобы проверить, не съела ли она что-то вредное и опасное для здоровья. По дороге в клинику животному стало плохо. Врачи взяли анализ крови, сделали детоксикацию почек и поставили Минни капельницу. Выяснилось, что кошка отравилась лилиями и чуть не погибла.

Она провела три дня под наблюдением ветеринаров и пропустила свадьбу. В субботу, 4 сентября, врачи сообщили хозяйке, что животное чувствует себя хорошо и готово уехать домой в воскресенье. «Невеста рассказала, что она разрыдалась от облегчения перед всеми гостями, так как с ее плеч свалилось огромное бремя», — сказал ветеринар Дэвид Оуэн.

Уточняется, что лилии очень опасны для кошек и могут привести к смертельной почечной недостаточности.

Ранее стало известно, что в британском городе Вентнор прожорливая соня растолстела и угодила в западню. Грызун забрался в птичью кормушку, съел все зерно и растолстел до такой степени, что перестал пролезать через входное отверстие.

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