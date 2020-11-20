Прожорливая соня растолстела и угодила в западню

В британском городе Вентнор, находящемся на юго-восточном побережье острова Уайт, обнаружена прожорливая соня, которая угодила в западню из-за собственной жадности. Об этом сообщает издание The Sun.

Грызун забрался в птичью кормушку, съел все зерно и растолстел до такой степени, что перестал пролезать через входное отверстие. В таком состоянии его нашла 72-летняя Шерил Хьюинз (Cheryl Hewins). «Я удивилась, когда увидела это существо в кормушке для птиц, — рассказывает она. — Оно, должно быть, просидело там всю ночь и столько съело, что не могло выбраться».

Женщина обратилась за помощью в Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты. Представительница фонда Кэтрин Холдер (Catherine Holder) определила, что в кормушке застряла соня. По ее мнению, животное пыталось отъесться перед зимней спячкой.

Сони — небольшие грызуны, напоминающие мышей. В умеренной зоне они отъедаются к осени и на холодный период года впадают в спячку, которая продолжается около шести месяцев.

В 2018 году сообщалось, что в США голодная белка «сплясала» перед птичьей кормушкой в попытках достать еду. Танец грызуна попал на видео, которое затем опубликовали в интернете.