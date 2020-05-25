Обезумевшие от голода крысы принялись поедать друг друга из-за коронавируса

В Нью-Йорке, США, крысы обезумели от голода и принялись поедать своих сородичей из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times.

Американские ратологи (ветеринары, специализирующиеся на диагностике и лечении болезней грызунов) отметили всплеск жалоб на необычное и крайне агрессивное поведение крыс. «Они стали проявлять агрессию, но не к людям, а к сородичам, — пояснил ратолог Бобби Корриган (Bobby Corrigan). — Они просто набрасываются друг на друга».

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Корриган утверждает, что определенный процент крыс в Нью-Йорке выживает за счет отходов, выбрасываемых в мусорные баки после закрытия ресторанов и других заведений. Однако с введением в стране режима самоизоляции из-за коронавируса грызуны столкнулись с нехваткой пищи.

Специалисты по борьбе с городскими вредителями прислали Корригану фотографии, демонстрирующие каннибализм среди крыс. «Они вступили в войну. Теперь они едят более слабых и убивают друг друга за еду, которую им удается раздобыть на улицах, — говорит ратолог. — Думаю, что только крысы, обитающие в спальных кварталах, продолжают жить так же, как это было до пандемии».

Чтобы возле предприятий и на территории частных участков не заводились грызуны, Корриган советует тщательно закрывать помещения, хранить мусор в баках с плотной прилегающей крышкой, а также убирать со двора еду для домашних питомцев и кормушки для птиц. Ратолог предупредил, что даже те жители города и окраин, которые никогда не видели крыс, могут столкнуться с ними.

«Будет разумно спросить самих себя: "Как я выбрасываю мусор и не привлекаю ли я диких животных?" И обратите внимание, есть ли у входной двери дома зазоры. Щель в полтора сантиметра от пола подарит им доступ внутрь», — добавил Корриган.

Ранее сообщалось, что рабочий из Нью-Йорка попал в больницу после того, как на него обрушился потолок с полчищами живых и мертвых крыс, а также их фекалий. После этого у американца начали чесаться руки и лицо, его тошнило. В итоге мужчину госпитализировали.

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