Ценности
 
Последние новости
В Ногинске в результате взрыва газа в жилом доме погибли пять человек
Пригожин признался в нехватке денег на жилье в Подмосковье
«Роскосмос» прокомментировал задымление на российском сегменте МКС
Мужу блогерши из Екатеринбурга вынесли приговор за ее убийство
Талибы позволят покинуть Афганистан гражданам других стран
Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдет 10 сентября
В пользе главной функции iPhone 13 усомнились
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 20
Долги россиян захотели собирать с их детей
Новости партнеров
Прослушать новость

Модель потратила 1,3 миллиона рублей на изменение внешности из-за Instagram

Бразильская модель Каролина Диас Тозаки потратила 1,3 миллиона рублей на филлеры для лица
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @caroltozaki

Бразильская модель потратила больше миллиона рублей на изменение внешности из-за неуверенности в себе. Об этом сообщает Daily Star.

Каролина Диас Тозаки (Caroline Dias Tozaki) объяснила, что фильтры в соцсети Instagram, которые делают лицо более привлекательным, негативно сказались на ее психике. По ее словам, она потратила 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) на инъекции филлерами гиалуроновой кислоты.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Тозаки рассказала, что недавно решила удалить социальные сети на месяц. «После детоксикации от соцсетей я стала настоящей. Я больше не хочу использовать фильтры. Люди должны понимать, насколько они токсичны по отношению к нам. Мы должны превозносить красоту, которая дана нам природой», — подчеркнула она.

Модель также заявила, что собирается отказаться от дальнейших косметических процедур и потратить все сэкономленные на них деньги на развитие своего блога.

В марте мужчина потратил три миллиона рублей на искаженное как с Instagram-маской лицо. 4-летний Леви Джед Мерфи (Levi Jed Murphy) сделал свою первую косметическую процедуру в 19 лет. Герой увеличил губы инъекциями гиалуроновой кислоты. В 20 лет англичанин добавил филлеры в скулы, челюсть и под глаза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина потратил три миллиона рублей на искаженное как с Instagram-маской лицо
Модель уменьшила лоб за сотни тысяч рублей и стала предметом насмешек в сети
Американский рэпер имплантировал в лоб драгоценный камень
Ценности
Ценности00:0221 июня

«Еле спасли»

Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
15:48 3 сентября

Популярным в 1980-х джинсам предрекли возвращение в моду

14:36 3 сентября

Новому цвету волос предрекли популярность благодаря Кристен Стюарт

13:29 3 сентября

Девушка с тату по всему телу показала единственный постыдный для нее рисунок

Ценности00:01 9 июня
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год

«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»

Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
12:35 3 сентября

Блогерша показала эффективный способ избавиться от пятен на матрасе

11:31 3 сентября

Сальма Хайек снялась в купальнике в честь 55-летия и взволновала фанатов

10:36 3 сентября

Девушка раскрыла новый способ ходить в туфлях на каблуках без боли

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
09:34 3 сентября

Россияне массово начали покупать зимнюю одежду

08:34 3 сентября

Способ девушки завить волосы без инструментов прославил ее в сети

04:04 3 сентября

Белла Хадид прошлась по улицам без белья в одежде в стиле 2000-х

Россия
Две московские криофирмы не поделили десятки замороженных трупов
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Россиянам назвали опасные причины одышки
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
Психолог объяснила поведение сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки в МГУ
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Выжившая 10-летняя девочка раскрыла подробности взрыва газа в Ногинске
Все материалы
Мир
В Индонезии десятки человек погибли из-за пожара в тюрьме
В Мексике из-за наводнения пострадали более 30 тысяч человек
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Экс-посол Макфол заявил о желании России уничтожить НАТО
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Премьер Польши заявил о желании России превратить соседей в марионетки
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Латвии отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов
Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
Белорус бросил в милицейский автобус пивной бокал и получил два года колонии
Марии Колесниковой впервые за год разрешили встретиться с родственниками
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Китай решил добить целую отрасль
Institutional Investor признало лидерство аналитики Сбера на фондовом рынке РФ
Украинский банк «Конкорд» оказался под угрозой санкций платежных систем
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Опытного российского сыщика лишили звания полковника и приговорили к шести годам
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Подсобного рабочего отдадут под суд за убийство генерала ФСИН
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Эксперт назвал причины всплеска педофилии в России
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
Денис Мацуев
Промо
Звездная карта.
Знаменитые дирижеры, солисты и оркестры со всего мира: как фестиваль InClassica отмечает 10-летие
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости
Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Все материалы
Haval не попал в рейтинг самых качественных китайских автомобилей
Топ-15 любимых кроссоверов и внедорожников россиян
Какие автомобили сегмента SUV покупали в России в августе
АвтоВАЗ поддержит швейцарцев, которые участвуют в «Дакаре» на Lada Niva
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
В России начались продажи обновленного Kia Cerato
Вообще без бензина: интересные автомобили автосалона в Мюнхене
BMW из вторсырья и Porsche с кузовом из льна
Раскрыты комплектации и цены обновленного Skoda Kodiaq
Все материалы
Среда обитания
На площади трех вокзалов в Москве построят четвертый
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
В одной из лучших стран для выживания углекислый газ стали превращать в камень
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Миру предсказали появление «Дамбо» из-за изменения климата
Мы здесь власть.
Как гражданская война превратила шикарный отель в тюрьму и рассадник болезней
Названа цена самой дешевой квартиры на Канарах
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
В Тюменской области испекут гигантский баурсак
В бывшем военном городке в Новосибирске появится музей современного искусства
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Дон выпустили 10 тысяч краснокнижных мальков
Все материалы