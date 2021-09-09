Модель потратила 1,3 миллиона рублей на изменение внешности из-за Instagram

Бразильская модель потратила больше миллиона рублей на изменение внешности из-за неуверенности в себе. Об этом сообщает Daily Star.

Каролина Диас Тозаки (Caroline Dias Tozaki) объяснила, что фильтры в соцсети Instagram, которые делают лицо более привлекательным, негативно сказались на ее психике. По ее словам, она потратила 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) на инъекции филлерами гиалуроновой кислоты.

Тозаки рассказала, что недавно решила удалить социальные сети на месяц. «После детоксикации от соцсетей я стала настоящей. Я больше не хочу использовать фильтры. Люди должны понимать, насколько они токсичны по отношению к нам. Мы должны превозносить красоту, которая дана нам природой», — подчеркнула она.

Модель также заявила, что собирается отказаться от дальнейших косметических процедур и потратить все сэкономленные на них деньги на развитие своего блога.

В марте мужчина потратил три миллиона рублей на искаженное как с Instagram-маской лицо. 4-летний Леви Джед Мерфи (Levi Jed Murphy) сделал свою первую косметическую процедуру в 19 лет. Герой увеличил губы инъекциями гиалуроновой кислоты. В 20 лет англичанин добавил филлеры в скулы, челюсть и под глаза.