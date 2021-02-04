Американский рэпер имплантировал в лоб драгоценный камень

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) имплантировал себе в лоб драгоценный камень стоимостью 24 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). Видео с результатом музыкант опубликовал в Instagram.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года. Вудс утверждал, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили. Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

Lil Uzi Vert получил всемирное признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его композиция «XO TOUR Llif3» оказалась в десятке лучших песен.