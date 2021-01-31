Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) купил бриллиант за 24 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей) для имплантации в лоб. Об этом он написал в Twitter.

По данным издания Revolt, хип-хоп-исполнитель приобрел розовый бриллиант весом в 10 каратов. Он признался, что начал копить в 2017 году после того, как впервые увидел настоящий бриллиант такого цвета. При этом алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том числе компании Bugatti.

Материалы по теме «Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво

Выполнять имплантацию камня в лоб рэпера будет известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями.

26 летний Lil Uzi Vert получил признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его песня «XO TOUR Llif3» вошла в топ-10 лучших песен.

В декабре 2019-го российский певец и рэп-исполнитель Егор Крид пришел на передачу «Вечерний Ургант» в грилзах в виде зубов из белого золота с бриллиантами. Во время эфира артист начал шепелявить, чем насмешил телеведущего Ивана Урганта. Крид решил снять с себя грилзы, после чего отдал их Урганту, а тот, в свою очередь, примерил их на себя.