Егор Крид снял с себя бриллиантовые зубы в эфире «Вечернего Урганта»

Певец и рэп-исполнитель Егор Крид пришел на передачу «Вечерний Ургант» в грилзах в виде зубов из белого золота с бриллиантами. Запись шоу опубликована на YouTube.

Во время эфира артист начал шепелявить, чем насмешил телеведущего Ивана Урганта. Крид решил снять с себя грилзы, после чего отдал их Урганту, а тот, в свою очередь, примерил их на себя.

На передаче музыкант высказался о флешмобе «Кто пойдет на Крида — тот петух», перезапущенном организацией «Тюменский родительский комитет» в начале октября перед его концертом в городе. «Самое обидное было, что из всего тура это был самый плохой город по продажам. Это сказалось очень сильно», — отметил Крид.

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