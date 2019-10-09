Россияне объявили войну Егору Криду из-за гей-пропаганды

Член правления организации «Тюменский родительский комитет» Андрей Генерозов рассказал телеканалу «360», почему родители выступают против творчества музыканта.

Генерозов пояснил, что они обнаружили в песнях исполнителя пропаганду нетрадиционных отношений, нецензурную лексику и уничижительное отношение к женщинам. Родители пообещали вскоре опубликовать анализ творчества Крида, который был сделан при участии специалистов Роскомнадзора.

«Егор Крид в своих выступлениях дает понять, что быть геем лучше, чем не быть геем. Конечно, это отретушировано, но, кто внимательно слушает, тот понимает, что он имеет в виду», — сказал Генерозов. Он считает, что дети могут слушать Крида и других рэперов дома, если им это позволяет семья, но на концертах речь идет о влиянии на общество в целом.

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Также против концерта Крида выступают в Ярославле. Местный житель Илья Дианов обратился в прокуратуру из-за возрастного ограничения «12 плюс», установленного на посещение мероприятия. «Это у меня вызвало бурю негодования. <…> Ненормативная лексика присутствует в песнях, несовершеннолетним людям там нечего делать. <...> Мне просто обидно, что нашу молодежь уводят немного не туда», — заявил Дианов.

Прокуратура направила заявление Дианова в Роскомнадзор, поскольку речь идет о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью или развитию. Заявление должны рассмотреть в течение 30 дней.

В сентябре 2018 года Крид отказался от выступления в Дагестане после угроз расправой и изнасилованием в свой адрес. В ноябре того же года полиция запретила выступление Крида в Сургуте.

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