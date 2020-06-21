Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты

Американский певец и рэпер сенегальского происхождения Akon намерен в июле 2020 года выпустить собственную криптовалюту Akoin. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

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По словам артиста, впервые он задумался об этом во время поездки из сенегальской столицы Дакар в Париж. Прибыв во Францию, он не смог поменять сенегальскую валюту на евро. Сотрудник в обмене валют заявил ему, что не может принять франк КФА. Akoin должна стать официальной валютой его города Akon-сити, который он строит в Сенегале.

О планах по строительству города и запуску собственной криптовалюты певец объявил еще в 2018 году. Город возведут на участке земли в 1,6 тысячи гектаров поблизости от международного аэропорта, подаренном президентом Сенегала Маки Саллом. Футуристический Akon-сити должен стать специальной налоговой зоной, которая, как ожидается, привлечет в страну инвестиции.

В июне 2020 года Akon сообщил, что строительство города будет происходить в два этапа: на первом, который завершится в 2023 году, в Akon-сити построят школу, завод по переработке мусора, отели, дороги и так далее. На втором этапе, который завершится в 2029 году, город перейдет на криптовалюту.

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