Мужчина потратил три миллиона рублей на искаженное как с Instagram-маской лицо

Житель английского города Манчестер потратил 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей), чтобы выглядеть как с маской в Instagram (фильтр со спецэффектами, искажающими внешность). Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, 24-летний Леви Джед Мерфи (Levi Jed Murphy) сделал свою первую косметическую процедуру в 19 лет. Герой увеличил губы инъекциями гиалуроновой кислоты. В 20 лет англичанин добавил филлеры в скулы, челюсть и под глаза.

Спустя некоторое время Instagram выпустил фильтр, который искажает внешность и показывает, как выглядит лицо с пластическими операциями. «Мне очень понравилась эта маска. Я составил список всех процедур, которые показаны в этом фильтре, и начал менять свое лицо согласно разработанному плану», — сказал Мерфи.

По словам героя материала, ему нравился его первоначальный внешний вид. «Я меняю свой облик не потому, что я не уверен в себе или ненавижу свою настоящее лицо, а потому, что мне быстро надоедает моя внешность и мне нравится часто меняться», — объяснил он.

Англичанин отметил, что мать и бойфренд во всем его поддерживают, однако он часто сталкивается с травлей в социальных сетях. «Мне говорили, что я похож на Сквидварда из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" и на маску из фильма "Судная ночь". Но, честно говоря, я уже настолько привык получать ужасные комментарии, что не принимаю их близко к сердцу. Тем более что мне пишут и хорошие слова. Множество людей благодарит меня за то, что я помогаю им обрести уверенность в себе», — подчеркнул герой.

Ранее в марте модель уменьшила лоб за сотни тысяч рублей и стала предметом насмешек в сети. В ролике манекенщица объяснила, что во время процедуры хирург делает надрез у линии роста волос, затем приподнимает кожу на лбу, стягивает ее и сшивает разрез. «Это звучит страшно, но на самом деле это не так больно, как может показаться», — пояснила Камилла.