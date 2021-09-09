«Роскосмос» прокомментировал задымление на российском сегменте МКС

«Роскосмос»: сигнализация в модуле «Звезда» сработала при подзарядке аккумуляторов

Аварийная сигнализация в служебном модуле «Звезда» российского сегмента международной космической станции (МКС) сработала при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов, прокомментировал «Роскосмос» сообщения прессы о задымлении на околоземной лаборатории.

«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха», — отмечает госкорпорация.

В Главной оперативной группе управления российским сегментом станции (Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия») уверяют, что «все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям».

Согласно РИА Новости, которое ссылается на переговоры космонавтов, около 05:00 по московскому времени на МКС сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных продуктов горения. Возгорание произошло в районе медицинского шкафа «Звезды».

В августе генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа.