У звезды «Голодных игр» появится ребенок

У американской актрисы Дженнифер Лоуренс появится ребенок. Об этом пишет журнал People со ссылкой на представителей знаменитости.

31-летняя звезда кинофраншизы «Голодные игры» беременна от супруга, директора художественной галереи Кука Марони. Отмечается, что для четы этот ребенок станет первенцем.

Актриса и галерист поженились в октябре 2019 года. Свадьба прошла в одном из самых дорогих особняков Род-Айленда в присутствии звезд Голливуда. На церемонию бракосочетания были приглашены 150 гостей, среди которых актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер и многие другие.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон второй раз стала мамой. 36-летняя звезда «Мстителей» родила ребенка от мужа, американского стенд-ап комика Колина Жоста.