Экс-солистка «Серебра» родила ребенка от британского рэпера

Бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук родила ребенка от британского рэпера slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон). Об этом певица сообщила в Instagram.

Она опубликовала серию фото, на одном из которых Кищук демонстрирует округлившийся живот, а на другом запечатлена ножка малыша, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. «Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь», — подписала публикацию исполнительница.

В комментариях ее поздравили юмористка Ирина Мягкова, футболистка Надежда Карпова, видеоблогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) и другие знаменитости.

В феврале текущего года Фрэмптон заявил, что хочет от Кищук детей. Он подчеркнул, что желает им такого же детства, какое было у него самого.

Катя Кищук — бывшая участница проекта Максима Фадеева «Серебро». В 2019-м году она покинула группу и занялась сольной карьерой, выпустив альбом «22К» под псевдонимом Katerina. Slowthai начал набирать популярность в том же году, записав дебютный релиз Nothing Great About Britain.