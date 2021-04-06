Экс-солистка «Серебра» рассказала о ежедневных панических атаках

Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова рассказала об излечении от ежедневных панических атак. Она поделилась этим в Instagram.

Под одной из последних публикаций в соцсети артистка написала, что впервые за долговое время у нее день прошел без панических атак. Певица отметила, что отдых на Мальдивских островах помогает ей справляться с недугом.

Фанаты Темниковой обеспокоились здоровьем поп-звезды и пожелали ей скорого выздоровления и безмятежного отдыха. «Хорошего отдыха! Природа, да, лечит очень хорошо... А панические атаки, и правда, причиняют много неудобства, постоянные страхи, тревоги...», «Никому такого не пожелаешь. Лена, удачи, я вас очень понимаю», — написали подписчики.

Отвечая фолловерам в сторис, 35-летняя певица поделилась, что в последнее время ее панические атаки участились и случаются по два-три раза за день. Темникова отметила, что обычно в Москве у нее с трудом получается справляться с приступами.

Ранее британский рэпер slowthai заявил, что хочет детей от экс-солистки «Серебра» Кати Кищук. Отмечается, что в начале января Кищук провела в своем Instagram совместный стрим с хип-хоп-исполнителем. Она целовала его на камеру и учила различным русским выражениям. В это время пара отдыхала в Тель-Авиве.