Британский рэпер захотел детей от экс-солистки «Серебра»

Британский рэпер slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон) захотел детей от экс-солистки «Серебра» Кати Кищук. Об этом сообщает ES Magazine.

«Это то, чего я всегда хотел. Я хочу, чтобы у моего ребенка было такое же детство, как и у меня, я не вижу в этом ничего плохого», — высказался музыкант.

В начале января Кищук провела в своем Instagram-аккаунте совместный стрим с хип-хоп-артистом. Она целовала его на камеру и учила различным русским выражениям. В это время пара отдыхала в Тель-Авиве.

Весной 2020 года исполнительница также опубликовала в соцсетях фотографию с помолвочным кольцом. «Плачу», — написала она под снимком.

Катя Кищук — бывшая участница проекта Максима Фадеева «Серебро». В 2019-м году она покинула группу и занялась сольной карьерой, выпустив альбом «22К» под псевдонимом Katerina. Slowthai начал набирать популярность в том же году, записав дебютный релиз Nothing Great About Britain.