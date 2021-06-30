Звезда фильмов DC Галь Гадот родила третьего ребенка

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, родила третьего ребенка. Об этом 36-летняя артистка сообщила в Instagram.

В новой публикации в соцсети Гадот показала новорожденную дочь в окружении семьи. Из подписи к фотографии известно, что девочку решили назвать Даниэллой. Отмечается, что Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано с 2008 года. У четы есть две дочери Альма и Майя.

«Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье», — написала звезда фильмов DC. Фанаты актрисы поздравили ее в комментариях под постом. К поклонникам присоединились также звезды шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что российский актер Иван Янковский впервые стал отцом. Известно, что сына родила возлюбленная Янковского, артистка Диана Пожарская.