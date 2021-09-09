Российскому космонавту придется вручную раскручивать кабель на МКС

Завершение операций на российском сегменте Международной космической станции (МКС) по окончательному подключению кабеля Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» осложнилось из-за поломки замка. Об этом сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП) во время прямой трансляции миссии космонавтов, которая ведется на сайте «Роскосмоса».

Таким образом, российскому космонавту Олегу Новицкому придется раскручивать кабель вручную.

«У нас сломался замок. Мы пойдем по плохому пути, будем разматывать его на месте», — сказал представитель ЦУП.

4 сентября российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос, в рамках которого подключили многоцелевой лабораторный модуль «Наука» к сети США на МКС.