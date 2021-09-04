Российские космонавты вышли в космос для подключения «Науки» к сети США на МКС

Космонавты Новицкий и Дубров подключили российский модуль «Наука» к сети США на МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос, в рамках которого подключили многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» к сети США на Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

Космонавты начали внекорабельную деятельность в пятницу, 3 сентября, в 17:41 по московскому времени и провели в открытом космосе семь часов 52 минуты. За это время космонавты подключили кабели системы электроснабжения по служебному модулю (СМ) «Звезда» к «Науке» и состыковали с модулем Ethernet.

Ранее генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что отказы оборудования на модуле «Наука» были нештатными и неожиданными. По его словам, перечень «нештатных ситуаций» оказался достаточно обширным».